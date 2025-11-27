PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: gestohlener E-Scooter sichergestellt

Pößneck (ots)

Am Mittwoch, den 26.11.2025, gegen 16:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Mühlstraße in Pößneck einen E-Scooter, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war, da es zuvor entwendet wurde.

Der 25-jährige Fahrer gab an, den Roller erst vor wenigen Tagen erworben zu haben. In der Folge führten die Beamten Durchsuchungsmaßnahmen bei dem mutmaßlichen Verkäufer durch. Dabei konnten weitere Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden, die höchstwahrscheinlich ebenfalls aus Diebstahl stammen.

Gegen die Beteiligten wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet, unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Hehlerei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

