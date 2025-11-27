Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: gestohlener E-Scooter sichergestellt

Pößneck (ots)

Am Mittwoch, den 26.11.2025, gegen 16:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Mühlstraße in Pößneck einen E-Scooter, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war, da es zuvor entwendet wurde.

Der 25-jährige Fahrer gab an, den Roller erst vor wenigen Tagen erworben zu haben. In der Folge führten die Beamten Durchsuchungsmaßnahmen bei dem mutmaßlichen Verkäufer durch. Dabei konnten weitere Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden, die höchstwahrscheinlich ebenfalls aus Diebstahl stammen.

Gegen die Beteiligten wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet, unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Hehlerei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell