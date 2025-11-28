PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrolle führt zur Einleitung mehrere Strafverfahren

Bad Blankenburg (ots)

Am Freitag, dem 28.11.2025 gegen 00:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Straße "An der Kaufhalle" in Bad Blankenburg einen 42-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte, ein sogenannter Drogenschnelltest, positiv auf Cannabis und Methamphetamin. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dieses weder zugelassen noch versichert war. Die angebrachten Kennzeichen, waren nicht auf den Pkw ausgestellt. Auf dem Beifahrersitz saß der Besitzer des Fahrzeugs. Bei diesem stellten die Beamten ein sogenanntes Einhandmesser fest, welches aufgrund seiner Beschaffenheit unter das Waffengesetz fällt und nicht in der Öffentlichkeit mitgeführt werden darf. Somit wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Waffengesetz. Erwähnenswert ist, dass auch gegen den Beifahrer und zugleich Besitzer des Fahrzeugs ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde, da er zuließ, dass ein Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis sein Fahrzeug fuhr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

