Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überladener Kleintransporter gestoppt

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 27.11.2025 gegen 10.00 Uhr, wurde ein Kleintransporter in der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Fahrer gewerblich unterwegs war, überprüften die Polizisten seine Lenk- und Ruhezeiten und stellten dabei Unstimmigkeiten fest. Zudem bestand der Verdacht einer Überladung des Fahrzeugs. Das Fahrzeug wurde zu einer nahegelegenen Waage und gewogen. Der Verdacht bestätigte sich: Der Transporter war um 12 Prozent überladen. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell