Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überladener Kleintransporter gestoppt

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 27.11.2025 gegen 10.00 Uhr, wurde ein Kleintransporter in der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Fahrer gewerblich unterwegs war, überprüften die Polizisten seine Lenk- und Ruhezeiten und stellten dabei Unstimmigkeiten fest. Zudem bestand der Verdacht einer Überladung des Fahrzeugs. Das Fahrzeug wurde zu einer nahegelegenen Waage und gewogen. Der Verdacht bestätigte sich: Der Transporter war um 12 Prozent überladen. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 27.11.2025 – 15:55

    LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigungen an PKW gesucht

    Knau (ots) - Zwischen Sonntagabend, dem 16.11.25, bis Montag 17.11.25, gegen 06:00 Uhr, beschädigten und beschmierten Unbekannte zwei in Knau abgestellte Fahrzeuge. Bei den betroffenen PKW handelte es sich um einen Audi sowie einen Hyundai, die im Hainweg Höhe Hausnummer 4 durch die jeweiligen Eigentümer abgeparkt wurden. Am besagten Morgen bemerkten die Eigentümer dann Verunreinigung bzw. Beschädigung durch u.a. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:04

    LPI-SLF: gestohlener E-Scooter sichergestellt

    Pößneck (ots) - Am Mittwoch, den 26.11.2025, gegen 16:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Mühlstraße in Pößneck einen E-Scooter, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war, da es zuvor entwendet wurde. Der 25-jährige Fahrer gab an, den Roller erst vor wenigen Tagen erworben zu haben. In der Folge führten ...

    mehr
