Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrugsversuch mit Fleyer

Bad Lobenstein (ots)

Am Donnerstag, dem 27.11.2025, informierte eine Angehörige einer 86-jährigen Frau die Polizei darüber, dass die 86-jäghrige wohlmöglich Opfer einer Betrugsmasche geworden ist. Die ältere Dame fand einen Fleyer in ihrem Briefkasten, welcher suggerierte, dass ihr eine steuerfreie Sofortrente zustehe. Sie rief eine Telefonnummer an, welche auf dem Fleyer stand. In dem Gespräch wurde sie aufgefordert ihre Kontodaten herauszugeben. Die Dame bemerkte das hier etwas nicht stimmt und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt vor dieser Masche. Sollten Sie ebenfalls einen solchen Fleyer im Briefkasten gefunden haben, rufen Sie, entgegne der Aufforderung auf dem Fleyer, nicht an. Generell gilt, wenn Sie die Befürchtung haben Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden zu sein, wenden Sie sich an die Polizei und Ihre Angehörigen.

