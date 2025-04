Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Ungehaltener Fahrgast wird handgreiflich - Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein ungehaltener Fahrgast wurde am Mittwochmittag in Waibstadt handgreiflich gegenüber einem Busfahrer.

Gegen 11.50 Uhr stieg ein unbekannter Mann an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in einen Bus der Linie 899. Er wollte beim Busfahrer einen Fahrschein erwerben und diesem mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. Der 56-jährige Fahrer erklärte ihm höflich, dass eine Zahlung mit diesem nicht möglich sei. Dies wollte der Unbekannte nicht akzeptieren und es kam zu einem Wortgefecht. Der Busfahrer forderte daraufhin den unbekannten Mann auf, den Bus zu verlassen. Dieser weigerte sich und drohte dem Busfahrer Schläge an. Zudem hinderte er den Busfahrer daran, seine Fahrerkabine zu verlassen. Es kam schließlich zu einem Handgemenge, das sich letztendlich auf den Gehweg verlagerte. In dessen weiteren Verlauf kam es zu Faustschlägen des Unbekannten gegen den 56-Jährigen. Durch einen Fahrgast konnte der Unbekannte schließlich von dem Fahrer weggezogen und die Auseinandersetzung geschlichtet werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung durch das Polizeirevier Sinsheim dauern an.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang und zur Person des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell