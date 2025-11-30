PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Respektlos gegenüber der Polizei

Sonneberg (ots)

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg zu einer Sachverhaltsprüfung in der Wiesenstraße in Sonneberg.

Im Zuge des Einsatzes kam ein 73jähriger Mann in Richtung der Einsatzkräfte und störte die polizeilichen Maßnahmen. Zunächst schlug er auf die Einsatzfahrzeuge der Polizei ein, welche glücklicherweise keinen Schaden davon trugen.

Einer Aufforderung, den Einsatzort zu verlassen und die Maßnahmen nicht weiter zu stören, kam der Mann nicht nach.

Anschließend stürzte der Mann infolge eines Atemalkoholwertes von über 1,1 Promille zu Boden. Als die Beamten dem Mann helfen wollten, schlug er zudem in Richtung der Polizisten, traf sie jedoch nicht.

Nach kurzzeitigem Anlegen der Handfesseln und Feststellung der Personalien wurde der Mann an seine Wohnanschrift entlassen.

Der Vorfall wurde durch mehrere unbeteiligte Zeugen beobachtet.

Ein Verfahren wegen versuchter Körperverletzung gegen die Polizeikräfte wurde gegen den Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

