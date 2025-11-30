Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter unter berauschenden Mitteln

Saalfeld (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025 befuhr ein Kleinkraftwagen bis 45 km/h die Ortsverbindung Aue am Berg/Crösten. Der 38-Jährige Fahrzeugführer wurde durch Beamte des Inspektionsdienst Saalfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein im Rahmen der Verkehrskontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief dabei positiv auf Amphetamin und Opiate. Weiterhin wurden bei dem Fahrzeugführer Betäubungsmittelutensilien mit Restanhaftungen von Kokatin und Amphetamin festgestellt. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Am Sonntag, den 30.11.2025 wurde ein 29-Jähriger Kosovare durch Beamte des Inspektionsdienst Saalfeld in der Jenaischen Straße in Rudolstadt einer allgemeinen Verkehrskontrollte unterzogen. Dabei ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest bei dem Fahrer des BMW einen Wert von 0,9 Promille. Im Rahmen der Sachverhaltsabarbeitung wurden die Beamten durch die Insassen des PKW beleidigt und in der Folge Strafanzeigen eingeleitet.

