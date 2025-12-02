Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte Frau bei Verkehrsunfall.

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 01.12.2025, gegen 17.00 Uhr befuhr, eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Pößnecker Straße (B85) in Saalfeld in Richtung B281. An der Kreuzung in Richtung Gondorf missachtete die Fahrerin eine rote Ampel und fuhr in die Kreuzzug ein. Dort stieß sie mit dem Pkw eines 83-jährigen Fahrers zusammen. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des 83-jährigen leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten.

