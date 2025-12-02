PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Reichsmannsdorf (ots)

Am Montag, dem 01.12.2025, gegen 19:45 Uhr, unterzogen Polizeibeamte in der Straße "Schlagethal", welche zur Ortschaft Reichmannsdorf gehört, einen Pkw-Fahrer eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den 49-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde eingezogen und in einem Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 07:56

    LPI-SLF: Detonation im Bereich des Schleizer Marktes - Sachschaden, Polizei sucht Zeugen

    Schleiz (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es kurz nach Mitternacht im Bereich des Schleizer Marktes zu einer Detonation, die von zahlreichen Anwohnern als laute Knallgeräusche wahrgenommen wurde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort Reste mehrerer "tschechischer Böller" auffinden und sichern. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 07:39

    LPI-SLF: Pkw-Fahrer mit 152 km/h bei erlaubten 70 km/h

    Saalfeld (ots) - Am Samstag, dem 29.11.2025, führten Polizeibeamte in den Abendstunden eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 281 in Richtung Gera auf Höhe der Abfahrt zur Pößnecker Straße durch. Bei der Messung wurden insgesamt 916 Fahrzeuge gemessen und dabei 207 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Pkw war, in dem Bereich in dem die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt ist, mit über 150 km/h ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 08:14

    LPI-SLF: Fahren unter unter berauschenden Mitteln

    Saalfeld (ots) - Am Samstag, den 29.11.2025 befuhr ein Kleinkraftwagen bis 45 km/h die Ortsverbindung Aue am Berg/Crösten. Der 38-Jährige Fahrzeugführer wurde durch Beamte des Inspektionsdienst Saalfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein im Rahmen der Verkehrskontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief dabei positiv auf Amphetamin und Opiate. Weiterhin wurden bei dem Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren