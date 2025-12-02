Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt
Reichsmannsdorf (ots)
Am Montag, dem 01.12.2025, gegen 19:45 Uhr, unterzogen Polizeibeamte in der Straße "Schlagethal", welche zur Ortschaft Reichmannsdorf gehört, einen Pkw-Fahrer eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Gegen den 49-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde eingezogen und in einem Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt.
