Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl einer Bronzestatue auf dem Friedhof in Oberkirchen

Freisen-Oberkirchen (ots)

In der Zeit von Montag, den 20.10.2025 bis Freitag, den 31.10.2025 wurde auf dem Friedhof in Oberkirchen von einem Grab eine Bronzestatue durch bislang unbekannte Täter gestohlen. Bei der Statue handelt es sich um eine 25-30cm hohe Jesus-Grabfigur, welche mit 2 Schrauben am Grabstein eines Rasengrabes befestigt war. Der Wert der Figur wird auf ca. 200EUR geschätzt.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an PI-WND@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell