Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrüger geben sich als Tochter aus und erbeuten Geld

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei über einen Betrugsfall informiert, bei dem ein 81-Jähriger Rudolstädter mehr als 4000 Euro verlor. Die Täter meldeten sich über den Messeger-Dienst "Wahtsapp", gaben sich als seine Tochter aus und behaupteten, diese habe eine neue Handynummer. Unter diesem Vorwand baten sie den Rentner um finanzielle Unterstützung zur Begleichung zweier Rechnungen. In dem Glauben, mit seiner Tochter zu schreiben, überwies der Mann zweimal Geld in Höhe von insgesamt über 4000 Euro. Nach den Überweisungen kamen ihm Zweifel und er meldete sich bei seiner tatsächlichen Tochter. Nun wurde ihm klar das er einem Betrug zum Opfer gefallen ist.

Die Polizei weißt darauf hin, dass diese Masche immer wieder vorkommt. Täter geben sich als Familienangehörige oder Bekannte aus und versuchen, auf sehr emotionaler Art und Weise, ihre Opfer zu Geldüberweisungen zu bewegen. Vor einer Überweisung, sollte unbedingt überprüft werden, ob man tatsächlich mit der genannten Person in Kontakt steht - beispielsweise durch Rücksprache mit anderen Angehörigen oder Bekannten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
