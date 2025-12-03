PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 02.12.2025 gegen 22:52 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 28-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets, als dieser in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 1,9 Promille absolut fahruntüchtig war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

