Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Bettenfeld (ots)

Im Zeitraum 12.11.2025 bis 26.11.2025 wurde im Bereich des Kirchwegs in Bettenfeld, zwecks Entsorgung von Abfällen, ein Container aufgestellt.

Der Mieter des Containers musste nun feststellen, dass bisher unbekannte Täter dort widerrechtlich Baumaterialien in Form von altem Dämmmaterial und alten Fenstern entsorgt hatten.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell