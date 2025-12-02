PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneute Sachbeschädigung durch Graffiti

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 28.11.2025 bis 01.11.2025 begab sich erneut ein bisher unbekannter Täter in das Wittlicher Stadtgebiet.

Er begab sich dieses Mal zum Sparkassengebäude in der Schloßstraße in Wittlich und brachte hier ein Graffiti an der Gebäudefassade auf.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gesichert und spurentechnisch aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 06:44

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Bernkastel-Kues (ots) - Am 01.12.2025 wurde der Polizeiinspektion Wittlich persönlich mitgeteilt, dass es im Zeitraum 30.11.2025, 18:00 Uhr bis 01.12.2025, 08:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in der Hauptstraße 2 in Bernkastel-Kues gekommen sei. Aufgrund der Spurensuche und Aufnahme der Beschädigungen durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich musste davon ausgegangen ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 03:38

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Kelberg - Polizei sucht Zeugen

    Wittlich (ots) - Kelberg - Am Samstag, den 29.11.2025 kam es gegen 10:20 Uhr auf der Mayener Straße in Höhe des Parkplatzes der Volksbank zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw vom Parkplatz der Volksbank auf die Mayener Straße auffahren. Beim Anfahren ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 19:31

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht auf B 49 bei Alf-Höllenthal

    Wittlich (ots) - Am 01.12.2025 gegen 13:09 Uhr kam es in einem Kurvenbereich der B 49 zwischen Alf-Fabrik und Alf-Höllenthal zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei habe ein vermutlich schwarzer PKW ein anderes nicht näher bekanntes Fahrzeug im besagten Kurvenbereich überholt. Ein weiterer entgegenkommender PKW musste aufgrund des besagten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren