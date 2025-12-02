Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneute Sachbeschädigung durch Graffiti

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 28.11.2025 bis 01.11.2025 begab sich erneut ein bisher unbekannter Täter in das Wittlicher Stadtgebiet.

Er begab sich dieses Mal zum Sparkassengebäude in der Schloßstraße in Wittlich und brachte hier ein Graffiti an der Gebäudefassade auf.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gesichert und spurentechnisch aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell