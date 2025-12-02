PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bernkastel-Kues (ots)

Am 01.12.2025 wurde der Polizeiinspektion Wittlich persönlich mitgeteilt, dass es im Zeitraum 30.11.2025, 18:00 Uhr bis 01.12.2025, 08:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in der Hauptstraße 2 in Bernkastel-Kues gekommen sei.

Aufgrund der Spurensuche und Aufnahme der Beschädigungen durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich musste davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes die Schäden in Form von Kratzern an der Fahrerseite des geparkten Fahrzeuges, einem Seat Leon mit BKS-Kennzeichen verursachte.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

