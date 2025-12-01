Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Blumentopfs aus Kupfer

Gerolstein-Lissingen (ots)

Am Montag, den 01.12.2025, gegen 09:20 Uhr, wurde in Gerolstein-Lissingen, Obere Straße, ein Kupfer-Blumentopf entwendet.

Der Blumentopf stand vor der Hauseingangstüre eines Wohnhauses. Die Blumen, welche sich zuvor im Blumentopf befanden, wurden vom Täter zurückgelassen.

Der Täter wurde bei der Tatausführung beobachtet. Er nutzte zum Abtransport einen weißen Transporter. Am Transporter waren Ausfuhrkennzeichen mit BN- Kennung angebracht.

Die Polizei Gerolstein bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06591/95260 oder per E-Mail unter pwgerolstein@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell