Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Geldbörse

Uersfeld (ots)

Die Geschädigte wurde am 29.11.2025 gegen 13:30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann an der Bushaltestelle in Uersfeld angesprochen. Kurz darauf bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß. Er hat einen braunen Teint und eine schlanke Figur. Auffällig war ein schwarzer Drei-Tage-Bart. Der Mann sprach Deutsch, jedoch mit erkennbarem Akzent. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet und trug eine schwarze Wollmütze.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell