PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Geldbörse

Uersfeld (ots)

Die Geschädigte wurde am 29.11.2025 gegen 13:30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann an der Bushaltestelle in Uersfeld angesprochen. Kurz darauf bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß. Er hat einen braunen Teint und eine schlanke Figur. Auffällig war ein schwarzer Drei-Tage-Bart. Der Mann sprach Deutsch, jedoch mit erkennbarem Akzent. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet und trug eine schwarze Wollmütze.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Daun
Tel.: 06592/96260
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 08:10

    POL-PDWIL: Diebstahl von Autoreifen

    Üxheim, OT Ahütte (ots) - In Ahütte wurden in der Nacht vom 27.11.2025 bis zum Morgen des 28.11.2025 durch bislang unbekannte Täter 8 Komplettreifen mit Felgen vom Grundstück des Geschädigten entwendet. Nach Kenntnisnahme erster Hinweise dürften die Täter mit einem weißen Transporter mit Kölner Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 12:35

    POL-PDWIL: Nachtrag: Trunkenheitsfahrt

    Bernkastel-Kues (ots) - Die im Presseportal eingetragene Trunkenheitsfahrt vom 29.11. auf den 30.11. trug sich im Ort Bernkastel-Kues zu. Rückfragen bitte an: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de 06531 95270 Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 08:35

    POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

    Altrich (ots) - Am 30.11.2025 gegen 03:05 Uhr befuhr ein 22-jähriger junger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Pocketbike einen Feldweg in der Gemarkung Altrich-Neuenhof. Hier wurde er von Zeugen gesichtet, welche die Polizei informierten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann nach Reparatur des Fahrzeuges eine Probefahrt unternommen hatte. Das Fahrzeug war jedoch nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren