Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Altrich (ots)

Am 30.11.2025 gegen 03:05 Uhr befuhr ein 22-jähriger junger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Pocketbike einen Feldweg in der Gemarkung Altrich-Neuenhof.

Hier wurde er von Zeugen gesichtet, welche die Polizei informierten.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann nach Reparatur des Fahrzeuges eine Probefahrt unternommen hatte.

Das Fahrzeug war jedoch nicht ordnungsgemäß versichert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell