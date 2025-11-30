Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneute Sachbeschädigung durch Graffiti, Täter bei Tatausführung gesichtet

Wittlich (ots)

Am 30.11.2025 gegen 04:00 Uhr erschien ein Zeuge auf der Polizeiinspektion Wittlich und teilte mit, dass er soeben eine jüngere vermummte Person im Bereich der Schloßgalerie in Wittlich gesehen habe, welche ein Graffiti auf die Außenwand aufgebracht habe.

Eine umgehende Fahndung der eingesetzten Beamtinnen und Beamten führte nicht zum Antreffen der Person.

Jedoch konnte ein frisches Graffiti an der Außenfassade festgestellt werden.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gesichert und spurentechnisch aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell