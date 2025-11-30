Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 29.11.2025 gegen 10:25 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter die Trierer Straße in Wittlich.

Hier wurde er durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einer Kontrolle unterzogen, im Rahmen derer festgestellt wurde, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

