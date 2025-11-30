Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt

Bernkastel-Kues (ots)

Der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurde in der Nacht von Samstag, 29.11.2025, auf Sonntag, 30.11.2025, ein unsicher geführtes Fahrzeug gemeldet. Der Fahrer des PKWs konnte durch die Streife der Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wird eine sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis geprüft.

