Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kupferdiebstahl aus Kapelle

Ürzig (ots)

Zwischen Mittwoch, 19. November und Samstag, 29. November 2025 haben bislang unbekannte Täter die Kupferblechabdeckung sowie das Regenfallrohr vom Dach der Kapelle in Ürzig an der B 53, nahe der Hochmoselbrücke entwendet. Dabei wurde das Dach der Kapelle beschädigt.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegengenommen.

