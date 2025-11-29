Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Esch (ots)

Am 28.11.2025 zwischen 12:50 Uhr und 22:45 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zum Mitfahrerparkplatz zwischen Klausen und Salmtal.

Hier zerstach er zwei Reifen eines dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagens.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

