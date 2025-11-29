Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugbrand

Salmtal (ots)

Am 28.11.2025 gegen 14:55 Uhr befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Fahrzeug die Kirchstraße in Salmrohr.

Hier bemerkte er, dass ihm entgegenkommende Fahrzeugführer mehrfach mittels Lichthupe aufblendeten.

Da er sich dies zunächst nicht erklären konnte, setzte er seine Fahrt fort. Da die "Warnungen" nicht nachließen, hielt er an und wurde durch einen ebenfalls anhaltenden Verkehrsteilnehmer auf einen offensichtlichen Brand im Motorraum seines Fahrzeuges hingewiesen.

Umgehend verließ er das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr.

Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das Fahrzeug wurde nicht unerheblich beschädigt. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen bestand zu keiner Zeit.

Ein technischer Defekt dürfte Ursache des Brandes gewesen sein. Hierzu haben die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell