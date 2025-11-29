PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Osann-Monzel (ots)

Am 28.11.2025 zwischen 13:50 Uhr und 20:45 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen in ein Anwesen in der Kirchstraße 15 in Osann-Monzel ein.

Durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters drangen die Täter in das Anwesen ein und durchwühlten im Inneren die Schränke und Kommoden in den Zimmern.

Offenbar um ihre eigenen Spuren zu verwischen, versprühten sie einen vor Ort aufgefundenen Schimmelreiniger und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die genaue Höhe des entstandenen Schadens und des Diebesgutes konnten bisher nicht angegeben werden, lediglich, dass die Täter offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen, wie Bargeld und Vergleichbares gewesen sein dürften.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gesichert und durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei letztlich spurentechnisch aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 08:49

    POL-PDWIL: Fahrzeugbrand

    Salmtal (ots) - Am 28.11.2025 gegen 14:55 Uhr befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Fahrzeug die Kirchstraße in Salmrohr. Hier bemerkte er, dass ihm entgegenkommende Fahrzeugführer mehrfach mittels Lichthupe aufblendeten. Da er sich dies zunächst nicht erklären konnte, setzte er seine Fahrt fort. Da die "Warnungen" nicht nachließen, hielt er an und wurde durch einen ebenfalls anhaltenden Verkehrsteilnehmer auf einen offensichtlichen ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 08:48

    POL-PDWIL: Fahrzeug überschlägt sich

    Flußbach (ots) - Am 28.11.2025 gegen 13:46 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Kreisstraße 25 von Diefenbach in Richtung Flußbach. Hier versuchte er einem querenden Hasen auszuweichen, wodurch er von der Fahrbahn abkam und sich mit dem Fahrzeug überschlug. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nicht verletzt. Das Fahrzeug musste ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 08:47

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 28.11.2025 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Iveco Transporter die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Hier erkannte er das verkehrsbedingte Halten der vorausfahrenden Fahrzeuge aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstands zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, was dazu führte, dass insgesamt vier hintereinanderstehende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren