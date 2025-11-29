Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Osann-Monzel (ots)

Am 28.11.2025 zwischen 13:50 Uhr und 20:45 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen in ein Anwesen in der Kirchstraße 15 in Osann-Monzel ein.

Durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters drangen die Täter in das Anwesen ein und durchwühlten im Inneren die Schränke und Kommoden in den Zimmern.

Offenbar um ihre eigenen Spuren zu verwischen, versprühten sie einen vor Ort aufgefundenen Schimmelreiniger und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die genaue Höhe des entstandenen Schadens und des Diebesgutes konnten bisher nicht angegeben werden, lediglich, dass die Täter offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen, wie Bargeld und Vergleichbares gewesen sein dürften.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gesichert und durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei letztlich spurentechnisch aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

