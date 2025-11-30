Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Dreis (ots)

Am 29.11.2025 gegen 20:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem weißen Kombi die Landstraße 141 von Salmtal in Richtung Wittlich.

Hier bog er nach links auf die BAB 60 ab, ohne auf einen vorfahrtsberechtigten Personenkraftwagen aus der Gegenrichtung zu achten.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei das Fahrzeug des Geschädigten leicht an der Front beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

