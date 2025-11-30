Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Osann-Monzel (ots)

Am 29.11.2025 gegen 20:38 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus der VG Schweich mit seinem Personenkraftwagen die Moselstraße in Osann-Monzel.

Hier kam er aufgrund einer Alkoholisierung von über 2,6 Promille mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und das Fahrzeug abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell