POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Kelberg - Polizei sucht Zeugen

Wittlich (ots)

Kelberg - Am Samstag, den 29.11.2025 kam es gegen 10:20 Uhr auf der Mayener Straße in Höhe des Parkplatzes der Volksbank zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Ein Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw vom Parkplatz der Volksbank auf die Mayener Straße auffahren. Beim Anfahren würgte der Fahrer das Fahrzeug ab, sodass dieses im im Einfahrtbereich zum Stillstand kam. Während er den Motor erneut startete, näherte sich aus Richtung Kreisverkehr ein dunkler Pkw - vermutlich ein schwarzes oder dunkelgraues Fahrzeug, möglicherweise der Größe eines Audi A3. Das Fahrzeug fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den stehenden Pkw zu und kollidierte mit dessen Frontbereich. Durch den Aufprall wurde unter anderem die Stoßstange des Geschädigten abgerissen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten oder sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Daun bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06592 / 96260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

