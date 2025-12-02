PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche in Wohnhäuser

Prüm und Olzheim (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es in Prüm im Bereich der Waldstraße und des Pferdemarktes sowie in Olzheim im Bereich der Hauptstraße, zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Mindestens zwei maskierte Täter verschafften sich mittels Gewalt Zutritt zu den Gebäuden und versuchten Wertgegenstände zu stehlen.

Zum Zeitpunkt der Einbrüche waren die Anwohner nicht zuhause. Bei einem Tatort wurden die Täter durch einen Anwohner überrascht, als dieser nach Hause kam.

Falls verdächtige Personen am späten Nachmittag beobachtet wurden, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

