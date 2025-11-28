PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrssicherheitsarbeit bei Nacht - mehrere Beleuchtungsmängel an Kfz. festgestellt

Kirn (ots)

In der Nacht auf Freitag legten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle einen Schwerpunkt auf die Überprüfung lichttechnischer Einrichtungen an Kraftfahrzeugen. Insbesondere in der derzeit vorherrschenden "dunklen Jahreszeit" ist eine funktionierende Beleuchtung ein wichtiger Faktor für die Sicherheit im Straßenverkehr. Sie verbessert die eigene Sichtbarkeit und ermöglicht das schnellere Reagieren auf Gefahren, wie zum Beispiel Wildwechsel. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden mehrere Fahrzeuge mit mangelhafter Beleuchtung festgestellt und Kontrollen mit den fahrzeugführenden Personen durchgeführt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wurden die Fahrer kostenpflichtig verwarnt. Darüber hinaus wurden sog. "Mängelberichte" ausgestellt, mit denen die Polizei die zeitnahe Mängelbeseitigung überwacht und bei Nichteinhaltung der festgelegten Frist weitere Schritte einleiten würde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

