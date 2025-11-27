PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auffahrunfall zwischen zwei PKW

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Donnerstag 27.11.2025 kam es gegen 18:20 Uhr in der Poststraße in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer musste verkehrsbedingt an der Einmündung Poststraße / Felkestraße anhalten. Der nachfolgende Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr infolge Unachtsamkeit auf das stehende Fahrzeug auf.

Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden PKW Sachschaden. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

