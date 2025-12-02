Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in Container

Hetzerath (ots)

Am 02.12.2025 gegen 02:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes in einem Baumischabfallcontainer auf einem Firmengelände in Hetzerath verständigt.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf Gebäude bestand nicht.

Da in dem Container lediglich Abfallprodukte gelagert waren, entstand nur geringer Schaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell