Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kleine Feuerteufel ermittelt

Briedel (ots)

Am 12.11.2025 kam es gegen 23:48 Uhr in 56867 Briedel zum Brand eines Altkleidercontainers, welcher dadurch völlig zerstört wurde. Nach Zeugenaussagen und Ermittlungen konnten vier 13-jährige Kinder als Täter ermittelt werden. Diese hatten zuvor Silvesterböller in den Container geworfen und waren sich über das Ausmaß nicht im Klaren. Alle vier Kinder gaben die Tat zu, eine angemessene Schadensbegleichung ist erfolgt.

Die Polizei Zell bedankt sich bei den Bürgern, welche mit ihren Angaben zur Aufklärung des Falles beigetragen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell (Mosel)
Winzerstraße 26
56856 Zell/ Mosel
www.polizei.rlp.de
pizell@polizei.rlp.de

Ansprechpartner
POK Marco Rodermund
06542 9867-45

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

