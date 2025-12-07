PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Für Täter nichts zu holen

Dreieich (ots)

Den Nikolaustag hatte sich ein Räuber wohl anders vorgestellt... Gegen 18.20 Uhr betrat ein schwarz gekleideter Jugendlicher einen Supermarkt in der Eisenbahnstraße und lief anschließend zum Kassenbereich. Dort zog er eine schwarze Pistole aus seiner Jacke und forderte den Kassierer auf, die Kasse zu leeren. Doch die vom Räuber gewünschte Reaktion blieb aus. Der Kassierer bediente weiter eine Kundin und auch diese ließ sich nicht stören, sondern packte ihre Einkäufe ein. So entfernte sich der etwa 15-jährige Junge schließlich ohne Beute in Richtung des südlichen Wohngebiets.

Der Junge trug bei der Tat eine weiße Maske, einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 07.12.2025, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

