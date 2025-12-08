PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfall nahe Bahnhof: Über drei Promille bei mutmaßlichem Verursacher festgestellt

Wächtersbach (ots)

(lei) 3,07 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät an, in das ein 43-Jähriger am Sonntagmittag pusten musste, nachdem er in einen Verkehrsunfall in der Straße "Am Bahnhof" verwickelt war.

Polizeibeamte nahmen den Mann letztlich mit zur Wache, wo er in der Folge eine Blutprobe abgeben musste. Anlass für die diese Maßnahmen war der Vorwurf der Verursachung des Unfalls, der sich gegen 12.30 Uhr in Höhe des Busbahnhofs zugetragen hatte. Der 43-Jährige, so die bisherigen Erkenntnisse, war demnach in seinem Skoda aus Richtung Bundesstraße 276 kommend in Richtung Bahnhof unterwegs, als er in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund falscher Einschätzung des weiteren Straßenverlaufs, auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit einer entgegenkommenden BMW-Fahrerin kollidierte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, bedauerlich ist jedoch der Sachschaden in Höhe von geschätzten 13.000 Euro, der insgesamt an beiden Autos entstand. Die Polizei in Gelnhausen sucht jetzt Unfallzeugen (06051 827-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren