Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auseinandersetzung vor Schnellrestaurant: Unbekannte setzten wohl Schreckschuss- und Pfefferpistole ein

Offenbach (ots)

(lei) Vor einem Schnellrestaurant in der Strahlenberger Straße sind am späten Samstagabend mehrere Personen gewaltsam aneinandergeraten - warum, das ist noch unklar und nun Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes nach dem Waffengesetz.

In mehreren Notrufen, die die Beamten kurz nach 23 Uhr erreicht hatten, war die Rede von einer Auseinandersetzung vor dem Eingang des Lokals, in deren Verlauf auch Schussgeräusche wahrgenommen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler trafen zwei Gruppen junger Männer aufeinander, ehe kurz darauf nahezu alle Beteiligten mit Schlägen und Tritten aufeinander losgingen. Einer mit schlanker Statur, geschätzt 15 bis 18 Jahre at, soll dabei eine augenscheinliche Schreckschusswaffe eingesetzt und auf andere geschossen haben. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, einer grauen Winterjacke mit schwarzem Kragen sowie schwarzen Schuhe mit weißer Sohle. Ein anderer, der etwas älter schien und als korpulent beschrieben wurde, habe etwa zeitgleich wohl eine sogenannte Pfefferpistole eingesetzt. Dessen weitere Beschreibung lautete: schwarze Hose, weißer Pullover, schwarze Weste, schwarze Basecap und schwarze Schuhe.

Kurz darauf fuhr die eine Gruppe, in der sich die beiden beschriebenen Personen befanden, mit zwei Autos - einem VW Golf mit Offenbacher Kennzeichen sowie einem Audi Q5 mit GG-Kennzeichen - davon. Über erlittene Verletzungen liegen den Beamten bis dato keine weiteren Informationen vor. Am Tatort stellten die Polizisten an einer Wand Reste von Reizstoff fest und sicherten weitere Spuren, unter anderem Hülsen von Schreckschussmunition.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell