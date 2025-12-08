Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Verdachts der Volksverhetzung gegen 38-Jährigen

Dietzenbach (ots)

(lei) Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall am Sonntagvormittag in der Waldstraße machen können. Dort, so die ersten Erkenntnisse, soll ein 38-Jähriger gegen 11.20 Uhr vor einem Wohnhaus mit 30er-Hausnummer ausländerfeindliche Inhalte gesungen und Aussagen getätigt haben, die von zwei Personen wahrgenommen wurden. Die hinzugerufenen Beamten stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest; zudem bitten sie nun darum, dass Passanten oder Anwohner, die das mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der örtlichen Polizeistation melden mögen.

