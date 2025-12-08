PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Verdachts der Volksverhetzung gegen 38-Jährigen

Dietzenbach (ots)

(lei) Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall am Sonntagvormittag in der Waldstraße machen können. Dort, so die ersten Erkenntnisse, soll ein 38-Jähriger gegen 11.20 Uhr vor einem Wohnhaus mit 30er-Hausnummer ausländerfeindliche Inhalte gesungen und Aussagen getätigt haben, die von zwei Personen wahrgenommen wurden. Die hinzugerufenen Beamten stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest; zudem bitten sie nun darum, dass Passanten oder Anwohner, die das mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der örtlichen Polizeistation melden mögen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 07:27

    POL-OF: Verbotene Symbole in Kirche festgestellt

    Seligenstadt (ots) - (lei) Zwei Hakenkreuze in einer Kirche sind das abstoßende "Werk", das ein oder mehrere Unbekannte in einer Kirche in der Aschaffenburger Straße hinterlassen haben. Die Tat, deren Begehung zeitlich gesehen bislang nicht näher eingegrenzt werden kann, wurde am Freitag zur Anzeige gebracht. Die beiden verbotenen Symbole, so die Feststellung, wurden mittels Wachs an eine Wand im Inneren des ...

  • 08.12.2025 – 07:10

    POL-OF: Grauer Audi A5 gestohlen: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

    Hasselroth (ots) - (lei) Autodiebe haben am Wochenende in der Ulmenstraße einen Audi A5 gestohlen, weswegen die Kriminalpolizei nun um Hinweise bittet. Der graue Avant im Wert von geschätzt 60.000 Euro war in der Zeit zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr vor einem Wohnhaus mit einstelliger Hausnummer geparkt, als ihn die Unbekannten stahlen. Wie sie das Fahrzeug öffneten und starteten ist noch unklar. ...

