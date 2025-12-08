POL-OF: Verbotene Symbole in Kirche festgestellt
Seligenstadt (ots)
(lei) Zwei Hakenkreuze in einer Kirche sind das abstoßende "Werk", das ein oder mehrere Unbekannte in einer Kirche in der Aschaffenburger Straße hinterlassen haben. Die Tat, deren Begehung zeitlich gesehen bislang nicht näher eingegrenzt werden kann, wurde am Freitag zur Anzeige gebracht. Die beiden verbotenen Symbole, so die Feststellung, wurden mittels Wachs an eine Wand im Inneren des Gotteshauses geschmiert. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die zur Aufklärung beitragen und Hinweise auf den oder die Verantwortlichen geben können (Kripo-Hotline: 069 8098-1234).
