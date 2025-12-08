Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zügige Festnahme nach vorrausgegangenem Kabeldiebstahl; Zeugensuche nach Farbschmierereien; Ersthelfer nach Frontalzusammenstoß gesucht; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zügige Festnahme nach vorrausgegangenem Kabeldiebstahl - Hanau

(me) Polizeibeamte aus Hanau konnten am frühen Samstagmorgen zwei Tatverdächtige zügig festnehmen. Die beiden Männer im Alter von 34 und 47 Jahren sollen zuvor Aluminiumkabel entwendet haben. Gegen 1 Uhr stellten die alarmierten Ordnungshüter zwei Personen und einen VW mit MTK-Kennzeichen im Bereich einer Baustelle auf der Clara-Immerwahr-Straße (einstellige Hausnummern) fest. In dem Wagen konnten die Beamten neben mutmaßlichem Tatwerkzeug auch etwa zwanzig Meter Kabel feststellen. Bei der Absuche des Geländes fanden die Polizisten schließlich eine Kabeltrommel, bei der offensichtlich etwas fehlte. Die Gesetzeshüter zählten eins und eins zusammen und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt und die Beute an einen Berechtigten ausgehändigt. Das Duo hat sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung zu verantworten.

2. Zeugensuche nach Farbschmierereien - Hanau

(me) Am Wochenende wurden mehrere Hausfassaden entlang der Steinheimer Straße in der Hanauer Innenstadt besprüht. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Samstagmorgen, 10.45 Uhr, machten sich die Übeltäter mutmaßlich mit Spraydosen an den Fassaden zu schaffen und hinterließen an diesen lila Farben. Die Polizei aus Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf dem Polizeirevier (06181 100-120).

3. Unfallbeteiligter war unter Alkoholeinfluss unterwegs, musste Sicherheitsleistung zahlen und Blutprobe abgeben - Bundesstraße 45 / Hanau

(fg) Nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.45 Uhr, auf der Bundesstraße 45 zwischen der Anschlussstelle Hanau (Klein-Auheim) und dem Tannenmühlkreisel musste ein unter Alkoholeinfluss stehender Unfallbeteiligter mit zur Polizeistation. Bei der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Südosthessen beim belgischen Fahrzeugführer, der sich auf der Rückfahrt von einer Hochzeitsfeier befand, einen Atemalkoholwert von 1,52 Promille fest. Er musste daher eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro zahlen und zudem eine Blutprobe auf der Wache abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr der 25-Jährige in seinem BMW X4 den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg. Eine 28-Jährige aus Frankfurt war in ihrem Citroen auf dem Verzögerungsstreifen der Bundesstraße 45 in Richtung Tannenmühlkreisel unterwegs. Im weiteren Verlauf soll die 28-Jährige einen Fahrstreifenwechsel nach links vollzogen und den BMW X4 übersehen haben. Hierbei kam es zu einem erheblichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge; beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 33.000 Euro. Die Unfallbeteiligten wurden vor Ort durch eine hinzugezogene Rettungsdienstbesatzung begutachtet; verletzt wurde jedoch niemand. Während der Unfallaufnahme waren der linke Fahrstreifen der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg und der Ausfädelungsstreifen zum Tannenmühlkreisel gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

4. Ersthelfer nach Frontalzusammenstoß gesucht - Hanau

(me) Nach einem Verkehrsunfall, welcher sich bereits am 9. Oktober zutrug, sucht die Polizei aus Hanau weiterhin nach zwei Ersthelfern und damit potenziellen Zeugen. Gegen 18 Uhr stießen die beiden Wagenlenker im Bereich der Straßen "Depotstraße" / Birkenweg, aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes, zusammen. Der Hyundai i10 des vermeintlichen Verursachers, als auch der graue Fiat 500 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten trugen leichte Verletzungen davon. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 15.000 Euro beziffert. Zeugen nehmen bitte über die Telefonnummer 06181 100-120 Kontakt mit dem Polizeirevier in Hanau auf.

5. Zeugensuche nach Graffiti an Hauswand - Hanau

(fg) Die Polizei in Hanau bittet um Hinweise in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte in der Brüder-Grimm-Straße (einstellige Hausnummern) die Wand eines Mülltonnenverschlags eines Wohngebäudes mit Graffiti beschmiert haben. Der oder Täter brachten demnach einen Schriftzug in gelber Farbe auf der Außenwand auf und richteten damit einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Angezeigt wurde die Tat am Mittwochmorgen, sie geschah jedoch bereits Anfang November. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

6. Verkehrsspezialisten kontrollierten 22 Jahre alten Motorrad-Fahrer: Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - Hanau

(fg) Er soll sich am Sonntag mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle der Polizei entzogen haben und verkehrsgefährdend gefahren sein, weshalb die Verkehrsspezialisten des Sachgebiets Tuner, Raser und Poser nun unter anderem wegen des Verdachts Gefährdung des Straßenverkehrs gegen einen 22 Jahre alten Hanauer ermitteln. Er soll in einem Fall trotz Gegenverkehrs einen Überholvorgang vollzogen haben. Außerdem habe eine Zeugin, so ihre Angaben gegenüber der Polizei, dem Motorrad in einem nahegelegenen Park ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Videostreife, die Teil der Operativen Einheit Bundesautobahn ist, fielen die beiden auffällig fahrenden und ungewöhnlich lauten Motorräder gegen 19 Uhr kurz zuvor auf der Steinheimer Brücke stadtauswärts fahrend auf. Diese bogen im weiteren Verlauf nach links in das dortige Wohngebiet von Steinheim ein. Einer der Motorrad-Fahrer entzog sich durch starkes Beschleunigen der beabsichtigten Kontrolle. Die Streife begab sich daher an die Wohnanschrift des bis dato Unbekannten, wo sie auf den Begleiter des Davongefahrenen traf. Kurz darauf tauchte auch der 22-Jährige auf, der unvermittelt belehrt und mit seinem Fahrverhalten konfrontiert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine Manipulation am Motorrad der Grund für die kurzzeitige Flucht gewesen sein. Der Motorrad-Lenker soll in dem Park ein auswechselbares Bauteil, einen sogenannten db-Killer, wieder eingesetzt haben. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden der Führerschein, das Motorrad und das Handy des Verdächtigen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an. Weitere Zeugen, die das Fahrverhalten des Zweirad-Fahrers beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

7. Farbe an Gebäude geschmiert: Polizei sucht nach Zeugen - Nidderau

(me) Die Polizei aus Nidderau sucht derzeit nach Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben oder etwas zur Entstehung von Farbschmierereien im Ortsteil Heldenbergen sagen können. Vergangenen Dienstag (2. Dezember) wurde die schwarze Farbe an einem gewerblich genutzten Gebäude im Johannesweg (70er-Hausnummern) entdeckt. Wann beziehungsweise wie die Schmierereien entstanden sind, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0).

8. Verkehrskontrolle endete mit der Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren - Langenselbold

(me) Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagmorgen einen Sprinter mit zwei Insassen und machten hierbei Feststellungen, die letztendlich zur Einleitung von mehreren Ermittlungsverfahren führten. Gegen 10.30 Uhr wurde der Fiat mit LDK-Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Friedrichstraße (20er-Hausnummern) durch die Ordnungshüter überprüft, nachdem dieser zuvor durch das Fahren von sogenannten "Schlangenlinien" aufgefallen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zunächst fest, dass der 47-jährige Lenker, mutmaßlich aufgrund der Einnahme von bislang unbekannten Substanzen, nicht mehr zum sichereren Führen des Wagens in der Lage war. Zu den nicht zum Fahrzeug gehörenden Kennzeichenschildern fanden die Gesetzeshüter im Innenraum noch diverse Fässer und Schläuche auf, welche auffallend nach Kraftstoff rochen. Der aus dem Wetteraukreis stammende Mann musste die Beamten mit auf die Station begleiten. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verdachts des Kraftstoffdiebstahls.

9. Flucht nach Parkrempler: Polizei sucht Zeugen - Linsengericht

(me) Wer beschädigte am Freitag den weißen Kleinwagen? Das fragt sich aktuell die Polizei aus Gelnhausen und sucht nach Zeugen der Kollision. Gegen 10.45 Uhr wurde der Schaden an dem Renault in der Hasselhofstraße (einstelliger Hausnummern) entdeckt. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ermittler davon aus, dass der Verursacher augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken an dem Auto mit MKK-Kennzeichen hängen geblieben und danach einfach davongefahren sein muss. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06051 827-0.

10. Fahrzeugscheiben mit Hakenkreuz beschmiert: Wer hat etwas gesehen? - Linsengericht

(fg) Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Kriminalpolizei, nachdem am Sonntag im Ortsteil Altenhaßlau in der dortigen Rosenstraße an drei Autos jeweils die Scheibe der Fahrertür mit einem Hakenkreuz beschmiert worden war. Offenbar wurde hierzu ein weißer Lackstift benutzt. Die Farbe ließ sich ohne Schäden und Rückstände entfernen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die zwischen 15.10 Uhr und 18 Uhr, im Bereich der einstelligen Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

11. Auto durchbrach Leitplanke und Zaun - Autobahn 66 / Steinau

(me) Eine Anfang 20-jährige Wagenlenkerin kam am Montagmorgen mit ihrem Gefährt von der Autobahn ab und landete mit diesem im Grünen. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die junge Frau gegen 9.15 Uhr die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main und beabsichtigte wohl an der Park- und Rastanlage "Weinberg" abzufahren. Offenbar war sie hierbei deutlich zu schnell unterwegs, fuhr im Kurvenbereich geradewegs über die dortige Wiese und durchbrach im weiteren Verlauf einen Zaun, ehe sie mit ihrem Daimler mehrere Meter weiter in einer Böschung landete. Die aus dem Main-Kinzig-Kreis kommende Dame wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 90 10-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation.

Offenbach, 08.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell