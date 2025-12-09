POL-OF: Polizei führte Kontrollen durch: Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr; Einbrecher gingen leer aus ; Unfallfahrer war unter dem Einfluss von Rauschmitteln unterwegs: 60.000 Euro Schaden und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Polizei führte Kontrollen durch: Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr - Bundesstraße 448 / Offenbach

(me) Speziell geschulte Polizisten des Polizeipräsidiums Südosthessen überprüften am Montag mehrere Verkehrsteilnehmer. Hauptaugenmerk der Ordnungshüter lag hierbei bei der "Drogenerkennung im Straßenverkehr". In der Zeit von 15 Uhr bis 22 Uhr richteten die Gesetzeshüter daher eine stationäre Kontrollstelle am Ausbauende der Bundesstraße 448 in Fahrtrichtung Offenbach ein. Unterstützt wurden sie dabei unter anderem durch die Bereitschaftspolizei. In den sieben Stunden leiteten die Beamten unter anderem zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr infolge des Genusses berauschender Mittel ein. Neben diesen wurden drei weitere Personen hinter dem Steuer eines Kraftfahrzeugs angetroffen, obwohl diese nicht die dafür vorgesehene Fahrerlaubnis besaßen. Auch hier wurden entsprechende Verfahren eröffnet. Um für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen, sollen in Zukunft weitere Kontrollen folgen.

2. Fußgängerin von Linienbus gestreift: Zeugen gesucht! - Offenbach

(cb) Am Freitagvormittag kam es im Kreuzungsbereich der Beethovenstraße / Richard-Wagner-Straße zu einem Unfall, bei der eine 37-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen davontrug. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überquerte die Offenbacherin gegen 11.50 Uhr einen Fußgängerüberweg, als ein Linienbus, welcher aus der Beethovenstraße in die Richard-Wagner-Straße einbog, sie leicht mit der Beifahrerseite touchierte. Daraufhin stürzte die Fußgängerin. Der Busfahrer stoppte und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Geschockt sei die Frau aufgestanden und schließlich in Richtung einer naheliegenden Schule gelaufen. Die Frau aus Offenbach erlitt Prellungen an Ellenbogen sowie am Bein. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers in Offenbach bitten Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Unfallfahrer war unter dem Einfluss von Rauschmitteln unterwegs: 60.000 Euro Schaden - Offenbach

(fg) Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Rauschmitteln war ein Jugendlicher am späten Montagabend, gegen 23.30 Uhr, in der Seligenstädter Straße in einem Audi Q2 unterwegs, kam nach links von der Fahrbahn ab und streifte in Höhe der 10er-Hausnummern zunächst eine dortige Hauswand. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen, in dem sich drei weitere Personen befanden, gegen einen Baum. Der Jugendliche beabsichtigte offenbar, einer Fahrzeugkontrolle durch eine vorbeifahrende Polizeistreife zu entgehen. Nach der Kollision rannten drei Insassen, darunter auch der mutmaßliche Fahrer, zunächst davon. Im Rahmen der Fahndung sowie umgehend getätigter Ermittlungen konnte der mutmaßliche Fahrer des Wagens ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein hierbei durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Des Weiteren war der 16-Jährige, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Er musste mit zur Wache, wo er unter anderem eine Blutprobe abgeben musste. Anschließend wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Glücklicherweise blieben der 16-Jährige sowie die weiteren Insassen unverletzt. Die Ermittlung zu den zwei bislang unbekannten Personen dauert derzeit an. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

4. Reifensätze von Anhänger geklaut: Hinweise erbeten - Dietzenbach

(cb) Mehrere Reifensätze im Wert von fast 15.000 Euro klauten Unbekannte von einem Anhänger, welcher auf einem Gelände in der Assar-Gabrielsson-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 16.45 Uhr und Montag, 7.55 Uhr, gewaltsam Zutritt auf das dortige Firmengelände. Hier begaben sie sich, so die derzeitigen Erkenntnisse, zu einem Anhänger, brachen die angebrachten Schlösser auf und klauten anschließend mehrere Reifensätze. Wie die Täter die Reifen abtransportierten, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen, welche bei der Kriminalpolizei geführt werden. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

5. Einbrecher kamen am Nachmittag: Schmuck gestohlen - Dreieich

(fg) Im Ortsteil Sprendlingen in der Stresemannstraße (einstellige Hausnummern) ereignete sich am Montagnachmittag ein Einbruch in ein Einfamilienhaus, weshalb die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht. Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr schlugen die Unbekannten zunächst die Terrassentür ein und betraten anschließend das Innere. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume, sackten Schmuck ein und flohen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Einbrecher gingen leer aus - Hainburg

(cb) Einbrecher, welche in ein Einfamilienhaus in der Alberndorfer Straße (30er-Hausnummern) eingebrochen waren, gingen nach bisherigem Erkenntnisstand leer aus. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr, über eine eingeschlagene Terrassentür Zutritt ins Innere und richteten hierbei einen Sachschaden von etwa 1.200 Euro an. Die Ermittler des Fachkommissariats suchen nun Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Beamten.

