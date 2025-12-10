POL-OF: Fahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt: Kleinwagen fällt auf die Seite

Polizeipräsidium Südosthessen

(lei) Schreckmoment für eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag im Brunnenweg: Die 59-Jährige war dort kurz nach 14 Uhr mit ihrem Toyota unterwegs, als sie offenbar aus Unachtsamkeit gegen eine Warnbake sowie einen Absperrposten fuhr. Der Metallpfosten knickte beim Überfahren um, wodurch der Kleinwagen umgeworfen wurde und auf der Fahrerseite auf der Straße zum Stillstand kam. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort ambulant behandelt wurden. An dem Auto und den Verkehrseinrichtungen entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden von über 4.000 Euro.

