Feuerwehr Essen

FW-E: Rauch aus Fenster

Essen (ots)

Aus dem 2.OG einer Seniorenwohnanlage an der Wilhelm-Nieswand-Allee in Altenessen-Nord drang am Samstag gegen 15:40 Uhr Rauch aus einem Fenster. Ein aufmerksamer Bürger alarmierte die Feuerwehr, die von den Feuer- und Rettungswachen Altenessen, Mitte und Kray mit 40 Einsatzkräften ausrückte. 2 Trupps gingen mit einer Schlauchleitung durch den Treppenraum zur Erkundung vor, mit einer Drehleiter wurde die Gebäuderückseite erkundet. Es stellte sich rasch heraus, dass in einer Wohnung nur Speisen in einem Kochtopf angebrannt waren. Nachdem die Speisen abgelöscht waren, setzte die Feuerwehr einen Lüfter zur Belüftung der Wohnung ein. Die 65-jährige Wohnungsinhaberin, die sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht hatte, wurde notärztlich in Augenschein genommen. Sie konnte nach dem Abschluss des Einsatzes in ihrer Wohnung verbleiben. Für die Zeit des Einsatzes von ca. 40 Minuten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

