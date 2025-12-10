Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 66-Jähriger kam in Fachklinik: Ermittlungen eingeleitet - Geschädigte bitte melden!

Gelnhausen (ots)

(fg) Gemeinsam mit der Bundespolizei nahmen Ordnungshüter am Dienstagmorgen einen 66 Jahre alten Mann im Bereich des Bahnhofsgeländes von Gelnhausen vorläufig fest; der Wohnsitzlose kam im weiteren Verlauf in eine Fachklinik.

Er soll kurz vor 9 Uhr mindestens vier Passanten unter anderem beleidigt und auch bedroht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Verdächtige auf der Durchreise von Fulda in Richtung Frankfurt. Er hatte den Zug in Gelnhausen verlassen und hielt sich anschließend einige Minuten auf dem Bahnhofsgelände auf. Zunächst soll er eine Mitarbeiterin der Bahn bespuckt haben; diese war beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort. Im Anschluss kam es dann zu den Bedrohungen und Beleidigungen. Außerdem soll der offensichtlich verwirrte Verdächtige mehrfach volksverhetzende sowie rassistische Parolen geschrien haben. Herbeigeeilte Polizeistreifen nahmen den 66-Jährigen kurz darauf vorläufig fest und verbrachten ihn zur Wache. Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung und der Volksverhetzung wurden eingeleitet.

Die geschädigte Bahn-Mitarbeiterin sowie weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

