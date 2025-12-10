Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollen im Stadtgebiet; Einbruch in Bekleidungsgeschäft: Trio nahm Kasse und Handy mit; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kontrollen im Stadtgebiet - Offenbach

(me) Das Polizeirevier Offenbach führte am Dienstag zusammen mit Beamten des Fachkommissariats für Betäubungsmittelkriminalität Kontrollen im Stadtgebiet durch. Insgesamt leiteten die Fahnder drei Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein - zwei wegen mutmaßlich illegalem Handel gegen zwei Männer im Alter von 34 und 61 Jahren, sowie wegen unerlaubten Besitzes gegen einen 30-Jährigen. Im Rahmen der Überprüfungen wurden durch die Beamten mehr als 100 Gramm an Drogen beschlagnahmt und so aus dem Verkehr gezogen.

2. Einbruch in Bekleidungsgeschäft: Trio nahm Kasse und Handy mit - Offenbach

(fg) Drei Unbekannte sind am Dienstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße "Große Marktstraße" (einstellige Hausnummern) eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen zogen die Unbekannten derart stark an der Zugangstür, dass sich diese öffnete; hierdurch entstand auch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend nahm einer der Einbrecher die Kasse an sich, verließ das Geschäft und öffnete die Kasse im Nahbereich. Er nahm das darin befindliche Geld an sich, ehe er mit seinen beiden Begleitern das Geschäft durchsuchte. Mit einem aufgefundenen Handy machten sich die drei Täter kurz darauf davon. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Geschwindigkeitskontrollen für die Jüngsten: Polizei stand an Kindertageseinrichtung und Schule - Mühlheim am Main

(fg) Im Nahbereich einer Kindertageseinrichtung in der Schillerstraße sowie einer Schule in der Heinestraße richteten Beamtinnen und Beamten der Verkehrsinspektion am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 10.45 Uhr jeweils eine Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung ein. Um die Verkehrsteilnehmenden hinsichtlich dieser besonders schutzwürdigen Örtlichkeiten zu sensibilisieren, wurde im Rahmen der Kontrollmaßnahmen nochmals explizit auf das aufmerksame und umsichtige Fahren im Bereich von Kindergärten sowie Schulen eingegangen. Der Großteil der Kontrollierten zeigte sich verständnisvoll und lobte den Einsatz der Polizei. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern konnten insgesamt 1.547 Fahrzeuge angemessen werden. Letztlich registrierten die Beamten 96 Geschwindigkeitsverstöße, wovon 90 im Verwarngeldbereich und sechs im Bußgeldbereich lagen. Auch zukünftig werden die Ordnungshüter an besonders schutzwürdigen Örtlichkeiten Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

4. Ein Lkw-Fahrer, zwei Unfallörtlichkeiten und drei beschädigte Autos - Obertshausen

(me) Innerhalb weniger Minuten schaffte es ein 60-jähriger LKW-Fahrer am Montagmorgen mit seinem Gespann an zwei Örtlichkeiten Verkehrsunfälle zu verursachen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Brummifahrer zunächst gegen 7.45 Uhr in der Rhönstraße unterwegs, als dieser mit seinem Anhänger beim Abbiegen in die Pfarrer-Schwahn-Straße wohl an einem schwarzen Daimler hängenblieb. Anstatt anzuhalten und den Zusammenstoß der Polizei zu melden, entschloss sich der Mann offenbar seine Fahrt unverrichteter Dinge fortzusetzen. So passierte es, dass sich etwa fünf Minuten später der offensichtlich gleiche Unfallhergang in der Kettelerstraße ereignete. Hier soll der Lenker beim Abbiegen in die Liebknechtstraße einen dort abgestellten Anhänger mit OF-Kennzeichen gestreift haben. Abermals habe der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fortgesetzt. Im weiteren Verlauf kam er allerdings nochmal nicht ganz freiwillig zum Unfallort zurück. Da der Mann die Liebknechtstraße aufgrund der Straßenbreite nicht weiter befahren konnte, setzte er mit seinem Gefährt zurück und stieß dabei mit dem Anhänger gegen einen Ford Galaxy. Doch auch nach dieser Kollision, so der Vorwurf, fuhr der Fahrer davon, konnte jedoch durch die mittlerweile alarmierten Polizeibeamten angehalten werden. Er hat sich nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht zu verantworten und musste die Ordnungshüter mit auf die Wache begleiten.

5. Operative Einheit Bundesautobahn kontrollierte 44-Jährigen: Gefälschter Führerschein und Weiterfahrt untersagt - Autobahn 3 / Tank- und Rastanlage Weiskirchen

(fg) Beamte der Operativen Einheit Bundesautobahn waren am Dienstag auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs, hielten ein Auto mit französischer Zulassung an und kontrollierten dieses sowie den Lenker auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen. Bei der Kontrolle des 44 Jahre alten Autofahrers stellten die Zivilfahnder fest, dass dieser offenbar mit einem totalgefälschten slowakischen Führerschein unterwegs war. Weiterhin war das Auto nicht mehr zugelassen und es fehlte somit der Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 44-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro zahlen. Die Ordnungshüter stellten die mutmaßliche Totalfälschung sicher; aufgrund dessen wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

6. Motorrad geklaut: Wer hat etwas gesehen? - Neu-Isenburg

(me) Diebe hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offenbar auf eine Harley-Davidson abgesehen. Das silberne Motorrad wurde gegen 21 Uhr letztmalig in einem Hof im Hundertmorgenweg (10er-Hausnummern) gesehen. Etwa elfeinhalb Stunden später stellte der Besitzer das Fehlen des Bikes mit OF-Kennzeichen im Wert von etwa 20.000 Euro fest. Die Kriminalpolizei aus Offenbach sucht nun nach Zeugen. Diese melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234.

7. Einbrecher schlugen zu: Polizei sucht nach Zeugen! - Egelsbach

(me) Am Dienstag wurden der Polizeistation in Langen mehrere Einbrüche in Egelsbach gemeldet. Offenbar waren im Verlauf des Tages, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr, dort mehrere Langfinger am Werk. Bislang sind bei der Polizei drei Anzeigen diesbezüglich eingegangen. In einem Fall hatten es die Ganoven auf ein Einfamilienhaus in den "Brückengärten" (10er-Hausnummern) abgesehen. Nachdem sich die Gauner gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Objekt verschafft hatten, durchsuchten sie dieses - wurden hierbei scheinbar jedoch nicht fündig. In den beiden anderen Fällen waren die Täter an Häusern in der Straße "Im Brühl" (120er-Hausnummern) zugange. Auch hierbei überwanden die Unholde die Terrassentür mit einem bislang unbekannten Gegenstand und durchsuchten hiernach die Räume nach verwertbarer Beute. In einem der Wohnhäuser fanden die Diebe Uhren im Wert von etwa 2.000 Euro. Der entstandene Gesamtschaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Offenbach, 10.12.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

