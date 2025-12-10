Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Gladbeck (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen ist die Feuerwehr Gladbeck um 08:01 Uhr zu einem Wohnungsbrand zur Horster Straße alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich hier nicht um eine Wohnung, sondern um eine Büronutzung im ersten Obergeschoss handelte, welche bereits in Vollbrand stand. Ersten Meldungen zufolge sollten sich noch mehrere Personen im betroffenen Bereich aufhalten. Diese Meldungen bestätigten sich glücklicherweise nicht.

Da die Brandbekämpfung sofort sowohl von außen als auch von innen parallel erfolgte, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die angrenzenden Gebäudeteile, darunter eine Bäckerei und ein Lebensmittelhandel, wurden geräumt.

Die Feuerwehr Gladbeck befindet sich derzeit noch im Einsatz. Die Horster Straße ist im betroffen Bereich aktuell voll gesperrt. Aufgrund des Einsatzstichwortes wurde Vollalarm für die Gladbecker Feuerwehr ausgelöst. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch Rettungsmittel aus Bottrop und Gelsenkirchen. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wird durch den Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei wird nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen die Ursachenermittlung aufnehmen.(DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell