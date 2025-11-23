PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Großbrand im Gladbecker Norden

Gladbeck (ots)

Gladbeck, 23.11.2025 - In den frühen Morgenstunden kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Großbrand in einem Industriegebiet im Gladbecker Norden. Ein weitläufiger Gebäudekomplex mit einer Großwerkstatt sowie angrenzendem Außenlager stand bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits im Vollbrand. Die Gladbecker Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein. Um den Brand von mehreren Seiten gleichzeitig bekämpfen zu können, wurden Abschnitte gebildet. Zudem wurde eine Riegelstellung eingerichtet, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Wasserversorgung musste über mehrere hundert Meter hinweg aufgebaut werden. Insgesamt waren mehr als 60 Einsatzkräfte mit 21 Fahrzeugen vor Ort. Der Grundschutz wurde durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(MK)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gladbeck
Einsatzleitdienst
Tel.: 02043 99 - 2362


Telefon: 02043 / 99 - 2362
E-Mail: maik.koschewitz@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell

