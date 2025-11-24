Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Menschenrettung bei Wohnungsbrand

Gladbeck (ots)

Am Montagabend wurde der Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Feldhauser Straße der Kreisleitstelle Recklinghausen gemeldet. Die Kreisleitstelle alarmierte daraufhin umgehend die ehrenamtliche Einheit Nord und den hauptamtlichen Löschzug der Feuerwehr Gladbeck mit dem Stichwort "Wohnungsbrand". Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren Hilferufe aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss hörbar. Unverzüglich wurden die Menschenrettung und die Brandbekämpfung durch mehrere Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Eine schwer verletzte Person konnte aus der Brandwohnung gerettet werden. Die Person wurde durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt und unter notärztlicher Begleitung in eine Spezialklinik transportiert. Nach Abschluss der Brandbekämpfung erfolgte die maschinelle Entrauchung der Brandwohnung. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Polizei ermittelt die Brandursache. Die Feuerwehr Gladbeck war mit 37 Einsatzkräften vor Ort; zusätzlich sicherten 25 Einsatzkräfte der ehrenamtlichen Einheit Süd den Grundschutz für das Stadtgebiet. (HM)

