Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Feuerwehr Gladbeck unterstützt mit Speziallöschtechnik bei Dachstuhlbrand in Waltrop

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Gestern, am Samstag, den 29.11.2025 um 21:21 Uhr, wurde die Feuerwehr Gladbeck zur Unterstützung der Löscharbeiten in Waltrop alarmiert. Dort war es zuvor in einem sowohl landwirtschaftlich als auch als Wohngebäude genutzten Objekt zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Da einige Glutnester in der Dachkonstruktion und der Dachgeschossdecke mit konventioneller Löschtechnik nur schlecht oder gar nicht erreichbar waren, forderte die dortige Einsatzleitung ein Fahrzeug der Feuerwehr Gladbeck mit einem speziellen Hochdruck-Schneid-Lösch-System (Cobra) zur Unterstützung an. Vor Ort konnten die Gladbecker Einsatzkräfte in einem ca. dreieinhalbstündigen Einsatz den Brand in den entsprechenden Bereichen effektiv bekämpfen und so vermutlich einen höheren Gebäudeschaden verhindern.(FS)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell