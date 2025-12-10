Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Auseinandersetzung; Einbrecher waren in Einfamilienhaus: Zeugensuche!; Fußgängerin durch Außenspiegel verletzt

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Auseinandersetzung - Hanau

(me) Die Polizei aus Hanau ist derzeit auf der Suche nach Zeugen einer Auseinandersetzung von Dienstag. Gegen 19.20 Uhr soll ein Mann zunächst mit einer Dame im Bereich der Eugen-Kaiser-Straße aneinandergeraten sein. Zwei Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und wollten der Frau helfen. Der Widersacher soll daher einen scharfen Gegenstand aus seiner Jacke geholt und diesen bedrohlich in der Hand gehalten haben. Hiernach sei er zunächst kurz auf die beiden Helfer zugelaufen, bevor er in Richtung der Heinrich-Bott-Straße verschwand.

Folgende Personenbeschreibung liegt den Ermittlern bis dato vor:

- circa 20 Jahre alt - etwa 1,90 Meter groß - dunkler Teint - schlanke Figur - dunkle und stark gekrauste Haare - schwarze Sportjacke mit rotem Emblem - schwarze Jogginghose

Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers 06181 100-120.

2. Einbrecher waren in Einfamilienhaus: Zeugensuche! - Gelnhausen

(fg) Im Stadtteil Meerholz waren Einbrecher zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr und Dienstagabend, 20.45 Uhr, in einem Einfamilienhaus zugange und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Um in das Innere zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Fußgängerin durch Außenspiegel verletzt - Bad Soden-Salmünster

(me) Am Dienstagnachmittag wurde eine 60-jährige Passantin in der Straße "Am Palmusacker" (einstellige Hausnummern) durch den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos verletzt. Da der Wagen-Lenker unvermittelt weiterfuhr, sucht die Polizei deshalb nach Zeugen des Zusammenstoßes, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Verursacher geben können. Gegen 17 Uhr wurde die aus Salmünster stammende Dame durch den Spiegel eines mutmaßlich grauen Kleinwagens am Ellenbogen getroffen und verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

Offenbach, 10.12.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

