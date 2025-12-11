POL-OF: Verdacht der räuberischen Erpressung: Schnelle Festnahme des Tatverdächtigen
Offenbach (ots)
(lei) Am späten Mittwochabend haben Polizeibeamte einen jungen Mann gefasst, der unter Gewaltanwendung Geld von einem Fahrer eines privaten Fahrdienstes erlangt haben soll.
Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung strafrechtlichen verantworten. Der Heranwachsende, so die ersten Erkenntnisse, hatte die Fahrdienste eines 37-Jährigen in Anspruch genommen und sich in den Stadtteil Lindenfeld chauffieren lassen. Am Fahrtziel gegen 22 Uhr angekommen soll der Verdächtige den 37-Jährigen aufgefordert haben, ihm sein Geld auszuhändigen. Da dieser die Forderung abwies, soll der Fahrgast ihn körperlich angegangen haben, woraufhin der 37-Jährige Geld an ihn aushändigte, ehe er flüchtete.
Kurz darauf nahmen alarmierte Polizisten den 20-Jährigen nicht nur fest, sondern ihn auch mit auf die Dienststelle, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die Ermittlungen dauern an.
